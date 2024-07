The Dad Horse Experience – Podivné písně ze sklepa duše

Koncert písničkáře a vynálezce „sklepního gospelu“ DAD HORSE OTTN (DE) s kapelou se uskuteční 9. září 2024 v olomouckém kulturním klubu Variace. Originálně severoněmecké pojetí americany okořeněné šílenými historkami a smutkem tak vtipným, že se budete smát skrz slzy – takový bude koncert Podivné písně ze sklepa duše.

Když ve svých čtyřiceti letech dostal DAD HORSE OTTN z německých Brém darem svoje první tenorové banjo, inspiroval se syrovou muzikou Apalačských hor, přidal ještě něco z temných hlubin vlastní duše, a vymyslel originální směs country, gospelu, punk rocku a oompah-pah polky, okořeněnou štědrou porcí solidního písničkářského řemesla a básnické bravury. Tak se zrodil „Keller-Gospel“, česky „sklepní gospel“, který od roku 2008 Dad Horse Ottn hlásá do světa, když jako one-man-Gesamtkunstwerk jezdí po štacích blízkých i dalekých a za doprovodu tenorového banja, mandolíny, kazoo a basového pedálu zpívá své nadpozemské, tajemné popěvky jako vypravěč bizarních a zvrácených příběhů o vině, vykoupení, bolesti a nebeských stolech s reklamním zbožím.

Se silným německým přízvukem a rozhodně originálním pojetím americany se mu podařilo získat si slušnou základnu fanoušků po celém světě, zejména však ve Spojených státech, domově country a gospelu. Poté, co se jeho píseň „Gates of Heaven“ („Nebeské brány“) o muži, který žádá o vstup do nebe, aby se tam znovu shledal s mámou, objevila na sampleru dark rootsové značky Devil's Ruin Records, se tato stala neoficiální hymnou scény muddy roots, která oslavuje tradiční bluegrass a folk stejně jako pořádně osolený punk rock.

Hudební nadšenci na obou stranách Atlantiku se diví, co všechno z tvorby DAD HORSE OTTN zaznívá: Hasil Adkins nebo Washington Phillips? William S. Burroughs nebo Søren Kierkegaard? Hank Williams nebo Wum, kreslená televizní postavička psa s banjem ze západoněmeckých sedmdesátek?

Dad Horse Ottn: banjo, mandolina, zpev

Olaf Liebert: baskytara

Michael Jungblut: elektricka kytara

Leander Eilts: bici

Vstupné 250 Kč (předprodej/na místě). Podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti.