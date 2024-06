English by speaking 20. – History

(česky níže) Come over to ENGLISH BY SPEAKING 20. – English conversation club to have a chat about History at KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc on WEDNESDAY, 19/06/2024 from 18:00 till 19:15.

TOPIC: History

Topic description: History is something what we should learn from and not to repeat our previous mistakes. Do we, as humanity, do so or not? Each country writes their own history in the way they see themselves. The Czech lands saw themselves as independent within the Holy Roman Empire. However, if you read a history book written by Western authors, The Czech lands were part of the Holy Roman Empire. Does something as objective history exist? Which historical era intrigues you the most? Which persons from the history we can learn from?

There is a jar full of questions on the table. Attendees take turns in picking up questions from the jar. One person leads the discussion in each group. We discuss each question together.

I look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic..

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 19. 06. 2024, WEDNESDAY, 18:00 – 19:15

WHERE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc

Click to find out more: https://www.facebook.com/share/bpKth9AAscGimY1B

----

Přijďte na ENGLISH BY SPEAKING 20. – anglický konverzační klub si povykládat na téma History v kavárně KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc ve středu, 19/06/2024 od 18:00 do 19:15

TÉMA: History

Popis tématu : Historie je něco, z čeho bychom se měli poučit a neopakovat své předchozí chyby. Děláme to tak nebo ne? Každá země/národ si píše vlastní historii způsobem jak vidí sami sebe. České země sebe viděly jako nezávislé a svrchované v rámci Svaté říše římské. Když ovšem čtete historické knihy západních autorů, České země byly součástí Svaté říše římské. Existuje vůbec něco jako objektivní historie? Která historická éra se vám líbí nejvíce? Od který historických osobností se můžeme poučit?

Na stole bude položena zavařovačka (sklenice) s otázkami. Účastníci se střídají ve vytahování otázek ze sklenice. Jedna osoba vede diskuzi v každé skupině. Každou otázku společně prodiskutujeme.

Těším se na tvou účast. Přijď sdílet své názory a prodiskutovat aktuální téma.

CO: Jedna hodina anglické konverzace na určité téma.

KDY: 19. 06. 2024, STŘEDA, 18:00 – 19:15

KDE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc

Klikni, abys zjistil více: https://www.facebook.com/share/bpKth9AAscGimY1B/

Zdroj fotky (English by speaking 20. – History): Kafec ve Vile Primavesi Olomouc