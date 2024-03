Historickými vlaky na výstavu For Model v Olomouci

Nenechte si v sobotu 23. března 2024 ujít první letošní možnost svezení historickými vlaky po lokálce mezi činžáky a ulicemi v Olomouci. U příležitosti konání veletrhu For Model 2024 na olomouckém výstavišti Flora vyjedou mezi olomouckým hlavním nádražím a Řepčínem historické vlaky sestavené z legendárních historických motoráčků „Hurvínek“. Vlaky budou zastavovat také na zastávkách Olomouc město a Olomouc-Nová Ulice, odkud je to pár kroků do místa konání výstavy. Více informací o výstavě naleznete na https://www.flora-ol.cz/akce/for-model-2024.

Odjezdy zvláštních vlaků

z Olomouce hl. n.: 09:30, 11:30, 13:30 a 15:30;

z Olomouce-Řepčína: 09:57, 11:57, 13:57 a 15:57.

A kolik zaplatíte za jízdné?

Za jednosměrné jízdné zaplatí dospělí od 15 let 70 Kč a děti od 6 do 15 let 40 Kč. Děti do 6 let cestují zdarma bez nároku na místo k sezení. Jiné slevy, jízdenky IDS ani jízdní výhody ve zvláštních vlacích neplatí.

Kapacita vlaku je omezena, prodej jízdenek pouze u personálu zvláštního vlaku ve vlaku. Přeprava dětských kočárků je omezena, přeprava jízdních kol vyloučena.

Své brány otevře také olomoucký depozitář ČD Muzea

Kromě jízd zvláštních vlaků otevře pro veřejnost své brány také olomoucký depozitář ČD Muzea. Přístupný bude v době od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Vstupné činí 50 Kč pro dospělé a 25 Kč pro děti od 6 do 15 let, důchodce od 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Kromě možnosti prohlídky strojů v depozitáři a jízd zvláštních vlaků do Řepčína jsme si pro vás připravili také vyhlídkové jízdy po stanici Olomouc hl. n. unikátním motoráčkem „Věžák“ (M 120.417) z roku 1931.

Motoráček bude na okružní jízdy odjíždět z improvizovaného nástupiště v areálu depozitáře přibližně jednou za hodinu podle dopravní situace ve stanici přibližně mezi 9:30 a 15:30 hod. Jedna jízda bude dlouhá přibližně 20 minut a cestující od 6 let za ni zaplatí jednotnou symbolickou cenu 50 Kč.