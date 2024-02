Věda ve filmu: Cesta do pravěku

Restaurovaná verze celovečerního kombinovaného fantasticko - dobrodružného filmu, který ukazuje prehistorická stadia vzniku Země, flory a fauny. Nález pravěké zkameněliny je pro čtyři zvídavé kluky výzvou k výpravě do dávné minulosti. Vstupte na palubu loďky, která nás zavede na Cestu do pravěku. Tento již kultovní fantasticko-dobrodružný film nám odkrývá historické etapy vzniku Země, rostlin a živočichů. V návazné přednášce se zaměříme na masová vymírání a pokusíme se odpovědět na otázky, kde ty druhy jsou a kde by asi mohly být. Nahlédneme do zákulisí základních biologických a ekologických principů a zákonitostí. Zamyslíme se také, zda náhodou nestojíme na prahu dalšího velkého vymírání. Přednášku povede Lukáš Weber, odborný konzultant na Katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Dobrodružný / Fantasy / Rodinný / Sci-Fi Československo, 1955, 93 min (Alternativní 82 min) Režie: Karel Zeman