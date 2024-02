Radovan Jurka: Havaj, život a zkáza

Z hlubin Pacifiku se rodí a do zpěněného živlu je síla eroze zpět "na stáří" navrací. Mezitím se však po milióny let stávají úchvatnou svatyní života, který bují v neprostupném pralese, na svazích obřích sopek, v přílivových tůních či na nepřístupných skaliscích nad oceánem. Havaj tak není jen synonymem pohody a plážové dovolené. Jsou to především ostrovy, kde se daleko od pevniny uchytil život a kde celoročně můžeme obdivovat jeho rozmanitost a originálnost. Přidejme prolnutí mnoha etnik a kultur a dostaneme na stůl pokrmy zcela jiné než tradiční americký jablečný koláč či stereotypní hamburger. Radovan Jurka Nebýt covidu měl by za sebou dvacátou sezónu jako průvodce po světě.

Specializuje se na USA, západ Kanady, Nový Zéland a vybrané země Jižní Ameriky. Ve volném čase si pak rád darmošlapně doplňuje pouť životem o místa převážně ležící v Asii a Jižní Americe, i když západ USA je u něj pod kůží uložen nejhlouběji. O životní nadhled se rád pokouší na hřebenech i v údolích horských masívů. Změna programu vyhrazena.