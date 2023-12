(česky níže) Come over to ENGLISH BY SPEAKING 17. (Christmas edition) – English conversation club to have a chat on a specific topic at KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc on TUESDAY, 19/12/2023 from 18:00 till 19:15.

TOPIC OF THE WEEK: Christmas traditions & giving presents

Topic description: Christmas has come again. The time when people meet with members of their family and usually give presents to each other. Each Christian country celebrates the Christmas time in a different way or on a different date. How do these traditions differ? Which of them do you like the most? Is snow a very important part of the Christmas Eve? People give each other presents to please each other. What are other reasons why people give presents? What kinds of gifts do you usually give? How do you choose a gift which suits the best to the other person? What kind of a gift pleases you the most? Come over to discuss the Christmas time topic.

There is a jar full of questions on the table. Attendees take turns in picking up questions from the jar. One person leads the discussion in each group. We discuss each question together.

I look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic.

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 19. 12. 2023, TUESDAY, 18:00 – 19:15

WHERE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc

Click to find out more: https://fb.me/e/9wF7h3KtL

Přijďte na ENGLISH BY SPEAKING 17.(Vánoční verze) – anglický konverzační klub si povykládat na určité téma v kavárně KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc ve TUESDAY, 19/12/2023 od 18:00 do 19:15

TÉMA TÝDNE: Christmas traditions & giving presents

Popis tématu : Vánoce jsou opět tady. Čas, kdy se scházíme s členy své rodiny a obvykle si dáváme dárky. Každá křesťanská země slaví Vánoce jiným způsobem a v jiný den. Jak se tyto tradice liší? Které s těchto tradic se ti nejvíce líbí? Je sníh důležitá součást Štědrého dne? Lidé si navzájem dávají dárky, aby potěšili druhé. Jaké jsou jiné důvody proč si lidé dávají navzájem dárky? Jaké dárky většinou dáváš ostatním? Jak vybíráš dárek, ze kterého má druhá osoba skutečně radost? Jaký druh dárku tě nejvíce potěší? Přijď prodiskutovat toto vánoční téma.

Na stole bude položena zavařovačka (sklenice) s otázkami. Účastníci se střídají ve vytahování otázek ze sklenice. Jedna osoba vede diskuzi v každé skupině. Každou otázku společně prodiskutujeme.

Těším se na tvou účast. Přijď sdílet své názory a prodiskutovat aktuální téma.

CO: Jedna hodina anglické konverzace na určité téma.

KDY: 19. 12. 2023, ÚTERÝ, 18:00 – 19:15

KDE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc

Klikni, abys zjistil více: https://fb.me/e/9wF7h3KtL