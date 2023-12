Energetika budoucnosti – přednáška o modernizaci, dekarbonizaci i sociálních dopadech

Modernizace energetiky je nevyhnutelná, nejen kvůli stáří současné infrastruktury, ale i kvůli potřebě zamezit změně klimatu nebo získat nezávislost na ruském fosilním plynu. Jak může vypadat? Co jí stojí v cestě? Jaké přináší příležitosti? A jak dopadne na společnost? To představí Kristina Zindulková z Asociace pro mezinárodní otázky v přednášce Energetika budoucnosti, která se koná 13. prosince v čase 16:00–18:00 v budově CMTF a FF UP Na Hradě 5, místnost UH1, 4. podlaží. V kontextu aktualizace klíčových státních dokumentů (Státní energetická koncepce, Politika ochrany klimatu a Vnitrostátní plán české republiky v oblasti energetiky a klimatu) budou představeny možné scénáře energetiky, překážky dekarbonizace a její sociální dopady. Přednáška se dotkne i aktuálního tématu komunitní energetiky. Kristina Zindulková je analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

V Klimatýmu se zabývá otázkou, jak dekarbonizovat českou ekonomiku a přitom zamezit negativním sociálním dopadům v uhelných regionech. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je česká nevládní organizace, který se zabývá vzděláváním a výzkumem v oblasti mezinárodních vztahů a českou i evropskou zahraniční a bezpečnostní politikou. Činnost think tanku lze rozdělit mezi tři základní pilíře - vzdělání, mezinárodní projekty a výzkum.