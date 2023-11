Kuličkový bazén 2023

Je čas radovat se jak malí!

Místo pro bezstarostnou radost je tady.

Přijď si zařádit do kuličkového bazénu pro velké, který ti přináší Sýrová sezóna. Chceš si do balónků skočit? Sklouznout se do nich? Udělat si u toho jedinečnou momentku?

To všechno a ještě víc tě čeká na parkovišti před Šantovkou od 30. 11. do 15. 12. každý den od 14:00 do 21:00 hodin.