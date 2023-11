Petr Špaček & band + Sedmikrásky - Vánoční koncert v Šumperku

Přijďte zažít pohodový vánoční violoncellový koncert s nabitým programem již 10. 12. 2023 v Domu kultury Šumperk! Na koncertě bude kromě Petra Špačka a jeho kapely vystupovat i dívčí pěvecká skupina Sedmikrásky.

Přijďte se nechat vánočně naladit!!! V první polovině koncertu uslyšíte část nejlepšího repertoáru sólisty a jeho bandu jako je Bohemian Rhapsody, Always Remember Us This Way, Viva la Vida, ad. Druhá polovina pak bude celá vánoční, kdy přivítáme na pódiu Sedmikrásky a uslyšíte jak české, tak mezinárodní vánoční písně - Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Let It Snow, Oh Holy Night ad. v originálních aranžích pro violoncello, klavír, saxofon, kontrabas, bicí a dívčí zpěvy. Buďte u toho!!! :) Délka koncertu 120 minut včetně přestávky. Na koncertě bude možnost zakoupit nové album Believe! www.spacekpetr.com