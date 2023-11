(česky níže) Come over to ENGLISH BY SPEAKING 16. – English conversation club to have a chat on a specific topic at KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc on WEDNESDAY, 6/12/2023 from 18:00 till 19:15.

TOPIC OF THE WEEK: Work culture & Looking for jobs

Topic description: We spend 1/3 of our lives at work. Some of us have easier jobs some of us harder jobs. Some people like to work alone and some together. Work cultures of companies differ. The way people cooperate differ per country. Some companies and managers are bad and don’t care about employees. Some of them are good. Do you like 8 till 5 office jobs or would you rather work outdoors? And many more things to discuss. At first you need to look for a job and attend a job interview. How do you look for a job? What’s your experience with jobs interviews? What is professional code of conduct at interviews and what questions are inappropriate? What’s the most ridiculous question you’ve ever got at an interview? Come over to discuss the topic.

There is a jar full of questions on the table. Attendees take turns in picking up questions from the jar. One person leads the discussion in each group. We’ll discuss each question together.

I look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic..

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 6. 12. 2023, WEDNESDAY, 18:00 – 19:15

WHERE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc

Click to find out more: https://fb.me/e/1ndrOuOE6

----

Přijďte na ENGLISH BY SPEAKING 16. – anglický konverzační klub si povykládat na určité téma v kavárně KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc ve STŘEDU, 6/12/2023 od 18:00 do 19:15

TÉMA TÝDNE: Work culture & Looking for jobs

Popis tématu : V práci trávíme přibližně 1/3 života. Někteří z nás mají lehčí zaměstnání a někteří z náš těžší. Někteří lidé rádi pracují sami, jiní v týmu. Pracovní kultura a normy se liší jak mezi firmami, tak mezi zeměmi. Některé firmy a manažeři jsou špatní a podřízení jsou jim jedno. Někteří z nich jsou dobří. Preferujete pracovat v kanceláři od 8 do 5 nebo spíše venku? A další otázky k diskuzi. Nejdříve ovšem musíte práci hledat a jít na pohovor. Jakým způsobem hledáte práci? Jaké máte zkušenosti z pohovory? Jak by mělo vypadat profesionální jednání při pohovoru? Jaké otázky jsou na pohovoru nevhodné? Jaká je ta nejabsurdnější otázka, kterou jste dostali na pohovoru? Přijďte toto téma prodiskutovat.

Na stole bude položena zavařovačka (sklenice) s otázkami. Účastníci se střídají ve vytahování otázek ze sklenice. Jedna osoba vede diskuzi v každé skupině. Každou otázku společně prodiskutujeme.

Těším se na tvou účast. Přijď sdílet své názory a prodiskutovat aktuální téma.

CO: Jedna hodina anglické konverzace na určité téma.

KDY: 6. 12. 2023, STŘEDA, 18:00 – 19:15

KDE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc

Klikni, abys zjistil více: https://fb.me/e/1ndrOuOE6