Kluziště - Hranice

Opět se bude na Masarykově náměstí v Hranicích v prosinci bruslit. Polymerové kluziště o rozměrech 10 x 20 metrů bude v provozu od 4. do 28. prosince, a to denně od 10:00 do 20:00 hodin.

Výjimkou bude Štědrý den, kdy bude kluziště otevřeno od 10:00 do 13:00 hodin.

Kluziště je určené pro širokou veřejnost, a to zdarma. Bude u něj také půjčovna bruslí a jejich broušení. Půjčovné za brusle bude zpoplatněno.