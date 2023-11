(česky níže) Come over to ENGLISH BY SPEAKING 15. – English conversation club to have a chat on a specific topic at KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc on THURSDAY, 23/11/2023 from 18:00 till 19:15.

TOPIC OF THE WEEK: Global problems

Topic description: Overpopulation of Earth and not caring about the fate of lives of others. Devastation of environment for the sake of profits. The hustle and the bustle of today’s times and stress from not catching up. Desire for too comfortable lives and excitement instead of long-term values. Genetic deterioration of the human race due to the fact that the weakest survive. Loosing authenticity and your own uniqueness due to uniformity of today’s values which are supplied to us by adverts, politicians and institutions. Mutual dependence of countries and loosing cultural diversity due to the globalization. Do you also see these problems as the problems of the present day? How would you cope with them? Would you add anything to the list? Come over to discuss it.

There is a jar full of questions on the table. Attendees take turns in picking up questions from the jar. One person leads the discussion in each group. We’ll discuss each question together.

I look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic..

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 23. 11. 2023, THURSDAY, 18:00 – 19:15

WHERE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc

Click to find out more: https://fb.me/e/1B8SgB5xZ----

Přijďte na ENGLISH BY SPEAKING 15. – anglický konverzační klub si povykládat na určité téma v kavárně KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc ve ČTVRTEK, 23/11/2023 od 18:00 do 19:15

TÉMA TÝDNE: Global problems

Popis tématu : Přelidnění země a nezájem o osudy jiných lidí. Devastace prostřední kvůli ziskům. Uspěchanost dnešní doby a stres z toho, že nic nestihneme. Touha po příliš pohodlném životě a vzrušení místo pěstování dlouhodobých hodnot. Úpadek genetické kvality lidského rodu, kvůli tomu, že i ti nejslabší přežijí. Ztráta autentičnosti a vlastní unikátnosti, kvůli uniformitě dnešních hodnot, které nám jsou dodávány reklamami, politiky a institucemi. Vzájemná závislost zemí a ztráta kulturní rozmanitosti kvůli globalizaci. Také si myslíte, že jsou to problémy dnešní doby? Jak byste se nimi vypořádali? Co byste do tohoto seznamu přidali? Přijďte prodiskutovat toto téma.

Na stole bude položena zavařovačka (sklenice) s otázkami. Účastníci se střídají ve vytahování otázek ze sklenice. Jedna osoba vede diskuzi v každé skupině. Každou otázku společně prodiskutujeme.

Těším se na tvou účast. Přijď sdílet své názory a prodiskutovat aktuální téma.

CO: Jedna hodina anglické konverzace na určité téma.

KDY: 23. 11. 2023, ČTVRTEK, 18:00 – 19:15

KDE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc

Klikni, abys zjistil více: https://fb.me/e/1B8SgB5xZ