Souboj startupů na UP Business Campu

V rámci konference UP Business Camp, na které vystoupí řada expertů z oblasti startupů, byznysu i podpory podnikání. Velkým tématem bude také umělá inteligence a její využité v praxi. V průběhu konference se uskuteční Souboj startupů, ve kterém se bude soutěžit o ceny za více než 200 000 Kč. Přihlásit svůj projekt do soutěže je možné až do 20. listopadu na webu Startup Klubu https://startupklub.cz/souboj-startupu