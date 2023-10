Slamastyka #16

Klání určené pro slamatéry a mírně pokročilé adepty slam poetry. Dost bylo psaní do šuplíků, dost bylo špitání v šerých koutech - vstup před světla reflektorů. Prskej do mikrofonu! Na akci se může přihlásit kdokoliv. Přihlášky prosím směřujte do FB zpráv Slam Poetry Olomouc. Postupně vznikající line up budeme průběžně aktualizovat. Moderuje: Mr. Switcher

Vstupné 50,- (na místě a v hotovosti) Akce se koná za finanční spoluúčasti statutárního města Olomouce.