(česky níže) We’re inviting you to English by speaking 14. – Conversation club. The event is about speaking English on a specific topic.

TOPIC OF THE WEEK: Daily life & routine

Topic description: Our daily life and routine take up most of our time. Apart from it we go on holiday once per year. Daily routine of each of us differs. Some of us get up at 6:00, some of at 11:00. There are colleagues at work who have a snack break before lunch but most of them keep wondering about the lunch since 9:00. Some of us need to meditate in the morning to prepare for a demanding day. A few of us wonder about the meaning of the life. Others prepare their children for school before going to work. When we get back from work/school, we like to enjoy free time in different way s . Come over and share your daily routine and life with others and find inspiration in the way others live their life.

There is a jar full of questions on the table. Attendees take turns in picking up questions from the jar. We’ll discuss each question together. There are around 15-20 questions in the jar to pick from.

There is one person in the group leading the discussion and advising on English vocabulary and grammar if necessary. Each attendee gets enough time to speak freely.

TIMELINE OF THE EVENT:

1) 18:00 – 18:15 – Ice-breaking exercise,

2) 18:15 – 19:15 – Guided topic discussion,

3) After 19:15 – the end of the official part. You can stay and talk about whatever you want to and befriend others. The café closes down at 20:00.



I look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic.

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 26. 10. 2023, TUESDAY, 18:00 – 19:15

WHERE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitni 224, Olomouc

Support group: https://www.facebook.com/groups/englishbyspeaking

If you have any questions, feel free to write at: BSobek@email.cz

------------------------

Zvu tě na English by speaking 14. – anglický konverzační klub. Náplní je anglická konverzace na určité téma.

TÉMA TOHOTO TÝDNE: Daily life & routine

Popis tématu : Náš každodenní život a denní stereotyp/rutina zabírá většinu našeho času. Mimoto jedeme jedenkrát za rok na dovolenou. Denní stereotyp každého z nás se liší. Někteří vstávají v 6:00, někteří v 11:00. V práci máte kolegy, kteří si vzali něco z domu na svačinu. Ovšem většina kňourá o tom, co bude na oběd již od 9:00 ráno. Někteří z nás potřebují po probuzení meditovat, aby se připravili na náročný den. Menší počet z nás přemýšlí o smyslu života. Jiní připravují své děti do školy předtím, než jdou do práce. Když se vrátíme z práce/školy, rádi si užíváme různým způsobem svůj volný čas. Přijď a pojď si povykládat o tom, jak vypadá každodenní život a stereotyp jiných lidí.

Na stole je položena zavařovačka (sklenice) s otázkami. Účastníci se střídají ve vytahování otázek ze sklenice. Každou otázku společně prodiskutujeme. Ve sklenici bude okolo 15-20 otázek na výběr.

V rámci konverzační skupiny je jeden člověk, který diskuzi vede a radí ohledně anglické slovní zásoby a gramatiky, pokud je potřeba.

ČASOVÝ HARMONOGRAM UDÁLOSTI

1) 18:00 – 18:15 – Ice-breaking cvičení,

2) 18:15 – 19:15 – Řízená diskuze na dané téma,

3) Po 19:15 – Konec oficiální části. Můžeš zůstat a dále konverzovat a spřátelit se s ostatními. Kavárna zavírá ve 20:00.

Těším se na tvou účast. Přijď sdílet své názory a prodiskutovat aktuální téma.

CO: Jedna hodina anglické konverzace na určité téma.

KDY: 26. 10. 2023, ČTVRTEK, 18:00 – 19:15

KDE: KAFEC ve Vile Primavesi, Univerzitní 224, Olomouc

Fb skupina: https://www.facebook.com/groups/englishbyspeaking