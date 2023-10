Musicolomouc 2023 Yazdani!! - ensemble for new music tallinn (est)

MusicOlomouc 2023 COMPOSERS!! 15. mezinárodní festival soudobé hudby / 15th international festival of contemporary Music 25.10. - 13.11. 2023, Olomouc (Czech Republic) www.musicolomouc.cz *** YAZDANI!! Ensemble for New Music Tallinn (EST) 29/10 19H Umělecké centrum Univerzity Palackého – ATRIUM

PROGRAM: ARASH YAZDANI (1985, Írán/Estonsko): Manual of How to Learn Stop Worrying and Love the Bomb (2022) – česká premiéra IVO MEDEK (1956, ČR): The Blurry Silhouettes (2023) – SVĚTOVÁ PREMIÉRA — MAREK KEPRT (1974, ČR): Hibiki, aneb Nekulmuj zajíce v pikli (2019-2023) – česká premiéra nové verze ********** Laura Štoma – soprán Mariliis Lahesalu – soprán Marek Keprt – vypravěč ENSEMBLE FOR NEW MUSIC TALLIN (Estonsko) Toomas Hendrik Ellervee – housle Talvi Nurgamaa – viola Paul-Gunnar Loorand – violoncello Talvi Hunt – klavír Arash Yazdani – dirigent https://enmtallinn.com/ https://arash-yazdani.com/