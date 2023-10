MusicOlomouc 2023 KOTÍK!! - Ostravská banda (USA,CR)

MusicOlomouc 2023 COMPOSERS!! 15. mezinárodní festival soudobé hudby / 15th international festival of contemporary Music 25.10. - 13.11. 2023, Olomouc (Czech Republic) www.musicolomouc.cz *** KOTÍK!! Ostravská Banda (CZ, USA) 13/11 20H Umělecké centrum Univerzity Palackého – ATRIUM PROGRAM: PETR KOTÍK (1942, ČR/USA): Antonio / Collage (2023) – pro sólové perkuse se vstupem houslí a lesních rohů Two in One (2018-2022) – pro sólový klavír a housle — Many Many Women Plus (1971-1978) ********** PETR KOTÍK – flétna OSTRAVSKÁ BANDA (Ostrava / New York) & hosté: Irena Troupová (Praha) – soprán Zuzana Barochová (Brno) – soprán Hana Kotková (Lugano) – housle Marek Keprt (Olomouc) – klavír Martin Opršál (Brno) – perkuse https://www.newmusicostrava.cz/cz/ostravska-banda/orchestr/