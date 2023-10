MusicOlomouc 2023 MOSER!! - Quasars ensemble (SK)

MusicOlomouc 2023 COMPOSERS!! 15. mezinárodní festival soudobé hudby / 15th international festival of contemporary Music 25.10. - 13.11. 2023, Olomouc (Czech Republic) www.musicolomouc.cz *** MOSER!! Quasars Ensemble (SK) 25/10 19H Umělecké centrum Univerzity Palackého – KAPLE BOŽÍHO TĚLA

PROGRAM: TOMAS SKWERES (1984, Polsko/Rakousko): Elusive Thoughts (2014) IVAN BUFFA (1979, Slovensko): Quasars (2006) MARIA CECILIA VILLANUEVA (1964, Argentina): FA (2017) TRISTAN MURAIL (1947, Francie): Une lettre de Vincent (2018) — DANIEL OLIVER MOSER (1982, Rakousko): Angry Birds (2017) El jardin de senderos que se bifurcan (2023) – SVĚTOVÁ PREMIÉRA Cycle for String Instruments (2018–23): Consideration III (2018–2022) Four Verses after T. S. Eliot (2022) Three Drawings (2022) ********** QUASARS ENSEMBLE (SK) DANIEL OLIVER MOSER – viola Eric Lamb – flétna Peter Mosorjak – housle Arne Kircher – violoncello Diana Buffa – klavír https://www.danielolivermoser.com/ https://quasarsensemble.com/