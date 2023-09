TEFF23: VR Kino - TMÁNÍ

Jak vnímá svět člověk s depresí? Tmání je autobiografický animovaný film, který využívá virtuální realitu k zobrazení autentických zážitků mladého člověka s depresí. Přináší nejen hluboký vhled do „temné noci duše“, ale i naději a cestu, jak se s nemocí vyrovnat. Na této cestě provází diváka hlavní hrdina Ondřej. Sdílíme jeho pocity při prvních depresivních epizodách na rodinném výletě v dětství, na univerzitě při snaze o perfektní výsledky, i později v práci při každodenních zápasech s depresivním „tmáním". Spolu s ním divák prochází interaktivním příběhem, může se doslova dotknout jeho světa a podat hrdinovi pomocnou ruku. Film umožňuje na chvíli zažít a pochopit, jaké to je žít s touto nemocí, a jaké mechanismy mohou lidé s depresí využít, aby se cítili lépe. Ondřej zjišťuje, že jeho cestou k boji s depresí je jeho vlastní hlas. Film Tmání otevírá debatu o bolestech duše, nabízí terapeutický účinek i naději, že i s nemocí jakou je deprese, lze vést plnohodnotný život. ,Snímek Tmání režiséra Ondřeje Moravce, výtvarnice Báry Anny Stejskalové a producentky Hany Blaha Šilarové byl vybrán do soutěžní sekce Venice Immersive na MFF v Benátkách. Českou premiéru ohlásil film v soutěžní sekci na MFDF v Jihlavě a byl nominován Českého lva pro Nejlepší animovaný film.

Film je pouštěn po skupinách každou půlhodinu, dle zakoupených vstupenek. VR film / Krátkometrážní / Animovaný Česko / Německo, 2022, 25 min Režie: Ondřej Moravec