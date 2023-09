TEFF23: Fresh Memories - The Look (Výstava ve VR)

Výstava probíhá od 10:00 do 18:30 v rámci TELEGRAPH FILM FESTIVAL 2023 Dokážete pohlédnout do očí těm, kterým válka zničila domovy a vyhnala je z nich? Krátký, česko-ukrajinský snímek Fresh Memories: The Look přenáší diváky skrze virtuální realitu do rozbombardovaného Charkova. Zde se tváří v tvář setkávají s místními obyvateli zasaženými válkou. Centrem zájmu Fresh Memories: The Look jsou příběhy obyčejných lidí postižených ruskou invazí na Ukrajinu. Charkov je jedním z válkou nejvíce postižených měst v rámci celé Ukrajiny. Diváka film přenáší právě do jeho ruin, na hřiště, do nemocnice, zničeného bytu, kde mu do očí dlouze hledí místní obyvatelé. Podobnost s performancí The Artist Is Present světoznámé konceptuální umělkyně Mariny Abramovič přitom není náhodná. Pohledem z očí do očí divákovi předávají aktéři silné emoce. Zážitek navíc umocňuje to, že vše se odehrává beze slov, pouze za autentických zvuků nemocničních přístrojů nebo dětí hrajících si na hřišti, přestože všude okolo jsou pouze ruiny. Film natočili režiséři Ondřej Moravec a Volodymyr Kolbasa v produkci kreativního studia Brainz Immersive.

VR film / Krátkometrážní / Česko / Ukrajina, 2023, 10 min Režie: Ondřej Moravec, Volodymyr Kolbasa