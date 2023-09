TEFF23: Předpremiéra JEFF KOONS: Intimní portrét

Jeff Koons je všeobecně považován za jednoho z nejvlivnějších, nejpopulárnějších a nejspornějších umělců posledních 30 let. Výtvarný dokument Jeff Koons – intimní portrét odhaluje souvislosti, které se skrývají za osobou, umělcem a značkou Koons. Jde o intimní průzkum vědomí nekonvenčního umělce, jehož cílem je zjistit, co motivuje a formuje jeho výjimečnou fantazii. Díky přístupu do Koonsova rodinného domu v Yorku v Pensylvánii nahlédneme umělcovy kořeny a každodenní život. Podíváme se s ním do jeho rozsáhlého newyorského ateliéru, kde pracují desítky malířů, sochařů a grafiků. Vydáme se s ním na turné po jeho výstavách – do Kataru i na řecký ostrov Hydra.

Dokumentární Itálie, 2023, 90 min Režie: Pappi Corsicato