TEFF23: VR Painting LIVE: Michal Škapa

Stěhuje se umění do virtuálního prostoru? Výtvarník a vítěz mistrovství ve VR malbě Michal Škapa před vašimi zraky namaluje v prostorách našeho kinosálu virtuální obraz a vy celý proces budete moci sledovat přímo před sebou. 3D malba vám bude k vidění a prozkoumání dostupná do 17:30, přičemž téma (obrazu i celého festivalu) je Na dosah. Michal Škapa / Tron (1978) je jedním z nejvýznamnějších autorů spojených s českou graffiti scénou. Patří k silné generaci writerů 90. let a dlouhodobě se řadí k jejím vůdčím osobnostem. O Škapových kvalitách svědčí fakt, že se mu podařilo prosadit i v galeriích. Byl jedním z autorů spojených s legendární Trafo Gallery v Praze, spolupracuje s Meet Factory, kde má již jedenáct let vlastní ateliér. Jako umělec pracuje s různými médii a formáty, od nástěnných maleb, přes akrylovou rukopisnou abstrakci a airbrushové figurální kompozice až po site-specific instalace a prostorové objekty. Pracuje také jako grafický designér. Škapa založil sdružení Analog! Bros serigrafickou dílnu a úzce spolupracuje s vydavatelstvím BiggBoss. Podílel se na několika významných prezentacích, ať už to byla nepřekonaná mezinárodní přehlídka graffiti a street artu Names (2008), nebo výstava Městem posedlí (2012) v Galerii hlavního města Prahy. Českou republiku reprezentoval také na EXPO 2010 v Šanghaji.

Mezi jeho významné výstavy patří 00 NIC v Trafo Gallery (2011), Ode zdi ke zdi v Galerii výtvarného umění (GAVU) v Chebu (2012) a zásadní projekt s názvem Graffoman v Chemistry Gallery v Praze (2014). Na Graffoman navázala úspěšná výstava Analfabet v Trafo Gallery (2017), kterou doprovodil.