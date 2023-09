TEFF23: Pásmo krátkých filmů #2 - Francek & Sběratel

Pásmo dvou krátkých filmů představí snímek Natálie Císařovské FRANCEK, který výpráví příběh mladého Františka Kupky. Jako druhý film si představímě takzvané dílo “work in progress”, tedy takové, které je ještě ve vývoji. Bude to vznikající dokumentární snímek Johany Ožvold s názvem SBĚRATEL. Film dokumentuje život a zakladatele Telegraphu, Roberta Runtáka. FRANCEK Mládí a umělecké počátky dnes světoznámého malíře Františka Kupky tak, jak ho formovala krajina v okolí rodné Dobrušky... Režijní debut mladé absolventky katedry dokumentaristiky pražské FAMU, režisérky Natálie Císařovské, zachycuje mládí a myšlenkové zrání malíře Františka Kupky, později uznávaného jako jednoho ze zakladatelů abstraktní malby dvacátého století. Atmosféra a prostředí východočeské Dobrušky formovaly dospívajícího citlivého chlapce, který teprve začínal hledat svou cestu za poznáním. Působivá kamera zrcadlí skrytý duchovní svět budoucího umělce, silně orientovaného na vizuální prožitky v bohatém kontextu jeho rodného kraje na konci 19. století – v podhůří Orlických hor, v kraji spiritismu a Braunova baroka. Scénář vychází ze vzpomínek Františka Kupky na mládí strávené v Dobrušce a okolí, jak to vylíčil Josefu Svatopluku Macharovi v dopisech z Paříže. Jako patnáctiletý se Kupka rád toulal krajinou, ve skalách a lesích, vyhledával místa, která rozněcovala jeho fantazii. Vymykal se chápání okolí, utíkal do vlastních světů, byl vnímán jako samotář, který rozmlouvá se zvířaty či sochami a obrazy světců. Ke své zálibě v kreslení nenacházel u rodičů podporu. Z vůle otce se začal učit na sedláře, řemeslo mu ovšem vůbec nešlo. Osudově měl však zároveň štěstí na svého mistra, jenž byl typicky zaníceným spiritistou, a citlivý František se pro něj stal silným médiem.

V tomto prostředí a ve vyhrocujících konfliktech v rodině František dospíval a začal procházet prvními erotickými vzplanutími, kdy však jeho city nakonec neprobudila obyčejná dívka, ale Braunova socha ženy. Tak si mladý František postupně uvědomoval sám sebe a podstatu svého vnímání. Jeho sebeuvědomění nakonec proměnilo i jeho okolí. Františkův otec nakonec vzdal snahu přimět syna k tradičnímu řemeslu a přivedl ho k místnímu pokrokovému starostovi, který v chlapci rozpoznal mimořádný talent a rozhodl se mu sám věnovat finanční prostředky na jeho studia. Franckovi se tak otevřela oficiální cesta k umění... Záměrem autorů bylo zachytit netradiční a originální vhled do prožívání světa mladičkým Františkem Kupkou na pozadí českého maloměstského života na konci 19. století. Formálně se výtvarný poetický film odkazuje k magickému realismu. Režisérka Natálie Císařovská natáčí dokumenty pro cykly ČT a realizovala několik zajímavých krátkých hraných studentských filmů, charakteristických snahou po psychologickém pochopení svých hrdinů a odkrývání jejich motivací. V podobném duchu přistupuje i zde v krátkometrážním hraném dokumentárním dramatu k postavě malíře Františka Kupky v době jeho dospívání. Scénář pracuje s výrazně promyšlenou vizuální koncepcí. Krátkometrážní / Drama / Životopisný Česko, 2020, 31 min Režie: Natálie Císařovská SBĚRATEL Film je stále ve vývoji. Předmětem dokumentu je život zakladatele Telegraphu Roberta Runtáka. Po filmu bude následovat debata s tvůrci a protagonisty.

Dokumentární / časosběrný Česko, 2023, 28 minut Režie: Johana Ožvold