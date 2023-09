TEFF23: Workshop pro děti k aktuální výstavě

Umění vysíláme širokospektrálně, a proto jsme nachystali workshop pro děti přímo v Telegraph Gallery. I ti nejmladší tak mohou zažít výstavu britské malby New Positions in British Painting (24 8 – 23 11 2023). Fixy, pastelky, všechno pro Vás máme. Sledovat umění vznikající na konkrétním místě v době bouřlivých sociálně-politických změn je vždy zajímavé. Umělci se nemusí zabývat přímo sociálně motivovanými tématy, aby bylo často už ze samotné atmosféry díla nebo jeho námětu jasně znát, že „něco je jinak“. Právě oni někdy bývají těmi, kdo vycítí blížící se společenskou nebo politickou změnu jako první, a jejich reakce na sebe nenechávají dlouho čekat. Při výběru umělců hrál roli nejen jejich osobitý talent, ale také to, že každý z nich zaujímá v rámci současné britské malby jedinečnou pozici, a nabízí tak českému publiku skutečně individuální pohled. Tom Anholt, Jessie Makinson, Justin Mortimer, David Brian Smith a Caroline Walker patří bezesporu mezi nejtalentovanější, nejosobitější a nejvlivnější malíře, kteří dnes v Británii působí.