TEFF23: Zahájení festivalu a premiéra EOS: Příběhy umění z Tokia

ZAHÁJENÍ FESTIVALU + PREMIÉRA DOKUMENTÁRNÍHO FILMU EOS: PŘÍBĚHY UMĚNÍ Z TOKIA / Tokyo Stories Jaká byla cesta japonského umění od 17. do 21 století? Přibližte se Tokiu na dosah. Příběhy umění z Tokia mapují skrze výstavu v oxfordském Ashmoleově muzeu 400 let neuvěřitelně dynamického a pestrého umění japonské metropole – od jemných dřevotisků Hokusaie a Hirošiga, až po pop artové plakáty, současnou fotografii, mangu, film a nová pouliční díla. Režisér David Bickerstaff využívá tuto úspěšnou výstavu jako odrazový můstek k následné cestě přímo do Tokia a hlubšímu prozkoumání tamního umění. Film tak detailně zachycuje město, které se za posledních 400 let své nesmírně bohaté, ale často i bolestivé historie stalo jedním z nejživějších a nejzajímavějších měst na této planetě.

Dokumentární Velká Británie, 2023, 90 min Režie: David Bickerstaff