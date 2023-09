Telegraph Film Festival 2023

Je kino. Je galerie. A mezitím je TEFF. Třetí ročník filmové přehlídky snímků úzce spojených s výtvarným uměním, uměním ve filmu a videoartem letos spojuje téma NA DOSAH. Festival Vám letos doslova na dosah přiblíží amerického výtvarníka Jeffa Koonse, italského Caravaggia, vývoj posledních čtyř tokijského umění nebo český film ve virtuální realitě. To a debaty, workshopy, performance, gastro a ještě více najdete v hlavním a doprovodném programu. Akreditace a bližší informace najdete na: TELEGRAPH.CZ/TEFF23 -> středa 18 10 Komentovaná prohlídka výstavy New Positions in British Painting s Janem Kudrnou (komentovka) GastroTEFF: Japonsko (food) Zahájení TEFF23 & PREMIÉRA: EOS - Příběhy umění z Tokia / EOS - Tokyo Stories (film) -> čtvrtek 19 10 Workshop pro děti: Výstava New Positions in British Painting (workshop 8+) PÁSMO 1: Electra & Prosthetic Dialogues +hosté (2x film) PÁSMO 2: Francek & Work in Progress: Dokumentární film Sběratel +hosté (2x film) PŘEDPREMIÉRA: Caravaggiův stín / L’ombra di Caravaggio (film) -> pátek 20 10 Workshop pro děti: Výstava New Positions in British Painting (workshop 8+) VR Painting LIVE: Michal Škoda (performance) Panelová diskuse: AI a ART (diskuse) Chutě Japonska + Drink pro akreditované PŘEDPREMIÉRA: Jeff Koons: Intimní portrét / Jeff Koons: An Intimate Portrait (film) -> sobota 21 10 FRESH MEMORIES: THE LOOK (VR výstava) TMÁNÍ (VR film)