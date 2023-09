Jan Bican: My děti talk LIVE

Už potřetí se vrací podcast My děti talk Honzy Bicana. Od 18 hodin otevřou dveře do zákulisí podcastu živě My děti talk, kde Honza v kolejích svého podcastu My děti ze stanice 2020 vyzpovídá zajímavé hosty. Hosté budou zveřejňováni postupně, avšak kulturní, olomoucké a umělecké začlenění osobností je více než garantováno. Těšíme se na vás! 120/100 Kč