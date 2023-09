NOC VĚDCŮ: Gravitace - kde končí věda a začíná fikce (Lukáš Houška)

Popularizační přednáška o filmu Gravitace vás provede tímto zajímavým filmovým počinem. Podíváme se, kde se filmařům podařilo přesně ukázat, jak to chodí v kosmu, a kde naopak to se svou uměleckou licencí poněkud přepískli. Mohla by se Mezinárodní vesmírná stanice srazit s čínskou kosmickou stanicí? Jak rychle se obléká skafandr? A jsou všechny kosmické lodě kompatibilní? To a mnoho dalších tajemství se dozvíte v popularizační přednášce o tom, kde v Gravitaci končí Sci a začíná Fi! Lukáš Houška Popularizátor kosmonautiky, historik, průzkumník české krajiny, redaktor webu Kosmonautix a nadšený milovník vědy a poznání. Pochází z Plzně a je zapálený do vesmíru, raket, kosmických lodí a sci-fi literatury. Rád zkoumá myšlenky autorů o buducnosti a porovnává je s tím, jak se budoucnost nakonec vyvinula. Když jste ve vesmíru, jste sami. Jste to jen vy v těsném obleku, do kterého se bojíte třeba jen kýchnout. Vy a oblek v nekonečném prostoru s několika drobnými, nicotnými ostrůvky ve tvaru satelitů, družic, stanic... Země.

Sandra Bullock a George Clooney v hlavních rolích mrazivého thrilleru od režiséra Alfonsa Cuaróna. české titulky Drama / Thriller / Sci-Fi USA / Velká Británie, 2013, 91 min Režie: Alfonso Cuarón