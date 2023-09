Podzimní festival duchovní hudby byl založen v roce 1994 a za 30 let svého trvání se stal jednou z hlavních kulturních událostí v Olomouci. Pořadatelem festivalu je USICA VIVA z.s. za podpory Olomouckého arcibiskupství, s statutárníhoměsta Olomouc, Olomouckého kraje a Ministersta kultury ČR. Od svého vzniku do roku 2021 se festival konal pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, v roce 2022 záštitu nad festivalem převzal Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze. Spoluzakladatelem a uměleckým garantem byl 15 let přední český dirigent Stanislav Macura, který vtiskl festivalu jeho podobu a specifičnost.

Dramaturgie čerpá z nesmírně bohatého dědictví největších skladatelů celého světa, aniž by se vyhýbala současné hudbě a zároveň má i ekumenický rozměr. Festival získal renomé také díky vynikajícím uměleckým výkonům špičkových sólistů, vokálních a instrumentálních hudebních těles. Z festivalových koncertů byly pořízeny rozhlasové nahrávky (Český rozhlas, Radio Niederoesterreich ORF, Slovenský rozhlas, Polské Radio), koncerty byly vysílány v evropských zemích prostřednictvím Evropské vysílací unie (EBU). Bylo natočeno a odvysíláno 31 koncertů ve spolupráci s Českou televizí a televizí NOE.