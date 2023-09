(česky níže) We’re inviting you to English by speaking XI. – Conversation club. The event is about speaking English on a specific topic.

TOPIC OF THE WEEK: Mental health & Emotions.

Topic description: Mental health appears everywhere nowadays. People talk about anxiety and stress. We will discuss what influences our state of mind and possible reasons why we seem to have a problem to stay mentally balanced. Or is it just what we see in the media? Is it fine to feel sad and happy? How emotions influences our behaviour and why they are important. What would happen if we had no emotions. Come over to discuss the asked questions above.

There is a jar full of questions on the table. Attendees take turns in picking up questions from the jar. We’ll discuss each question together. There are around 15-25 questions in the jar to pick from.

There is one person in the group leading the discussion and advising on English vocabulary and grammar if necessary. Each attendee gets enough time to speak freely.

TIMELINE OF THE EVENT:

1) 18:00 – 18:10 – Ice-breaking exercise,

2) 18:10 – 19:15 – Guided topic discussion,

3) After 19:15 – the end of the official part. You can stay and talk about whatever you want to and befriend others. The café closes down at 20:00.



I look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic.

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 27. 9. 2023, WEDNESDAY, 18:00 – 19:15

WHERE: Owl’s cafe, Ztracena 12, Olomouc

Support group: https://www.facebook.com/groups/englishbyspeaking

If you have any questions, feel free to write at: BSobek@email.cz

------------------------

Zvu tě na English by speaking XII. – anglický konverzační klub. Náplní je anglická konverzace na určité téma.

TÉMA TOHOTO TÝDNE: Mental health & Emotions.

Popis tématu : Téma duševního zdraví se objevuje velmi často v dnešní době. Lidé mluví o úzkosti a stresu. Prodiskutujeme co ovlivňuje stav naší myslí a možné důvody proč máme problém zůstat duševně v klidu. Anebo je to jenom obraz, který nám předkládají média? Je v pořádku se cítím šťastně a smutně? Jak emoce ovlivňují naše chování a proč jsou důležité. Co by se stalo, kdybychom neměli žádné. Přijď diskutovat na toto téma.

Na stole je položena zavařovačka (sklenice) s otázkami. Účastníci se střídají ve vytahování otázek ze sklenice. Každou otázku společně prodiskutujeme. Ve sklenici bude okolo 15-25 otázek na výběr.

V rámci konverzační skupiny je jeden člověk, který diskuzi vede a radí ohledně anglické slovní zásoby a gramatiky, pokud je potřeba.

ČASOVÝ HARMONOGRAM UDÁLOSTI

1) 18:00 – 18:10 – Ice-breaking cvičení,

2) 18:10 – 19:15 – Řízená diskuze na dané téma,

3) Po 19:15 – Konec oficiální části. Můžeš zůstat a dále konverzovat a spřátelit se s ostatními. Kavárna zavírá ve 20:00.

Těším se na tvou účast. Přijď sdílet své názory a prodiskutovat aktuální téma.

CO: Jedna hodina anglické konverzace na určité téma.

KDY: 27. 9. 2023, STŘEDA, 18:00 – 19:15

KDE: Owl’s cafe, Ztracená 12, Olomouc

Fb skupina: https://www.facebook.com/groups/englishbyspeaking