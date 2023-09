(česky níže) Come over to ENGLISH BY SPEAKING XI. – English conversation club to have a chat on a specific topic at Owl’s cafe, Ztracena 12, Olomouc on THURSDAY, 14/09/2023 from 18:00 till 19:10.

TOPIC OF THE WEEK: Neighbours & Neighbourhood.

Topic description: Discussion about relationships with our neighbours. If we even know them, housing prices, good neighbourhood and bad ones to live in and how to have (if have) good relationships with your neighbours. And how difficult it is to move for you.

There is a jar full of questions on the table. Attendees take turns in picking up questions from the jar. One person leads the discussion in each group. We’ll discuss each question together.

I look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic..

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 14. 9. 2023, THURSDAY, 18:00 – 19:10

WHERE: Owl’s cafe, Ztracena 12, Olomouc

Click to find out more: https://fb.me/e/3NcBHwQ3E

----

Přijďte na ENGLISH BY SPEAKING XI. – anglický konverzační klub si povykládat na určité téma v kavárně Owl’s cafe (Ztracená 12, Olomouc) ve ČTVRTEK, 14/09/2023 od 18:00 do 19:10

TÉMA TÝDNE: Neighbours & Neighbourhood.

Popis tématu : Diskuze na téma vztahů s našimi sousedy a jestli je vůbec známe. O cenách nemovitostí. Dobré a špatné čtvrti (sousedství) měst pro život. Zdali vůbec mít nějaké vztahy se sousedy a jak těžké/lehké je se přestěhovat a usadit se na novém místě.

Na stole bude položena zavařovačka (sklenice) s otázkami. Účastníci se střídají ve vytahování otázek ze sklenice. Jedna osoba vede diskuzi v každé skupině. Každou otázku společně prodiskutujeme.

Těším se na tvou účast. Přijď sdílet své názory a prodiskutovat aktuální téma.

CO: Jedna hodina anglické konverzace na určité téma.

KDY: 14. 9. 2023, ČTVRTEK, 18:00 – 19:10

KDE: Owl’s cafe, Ztracená 12, Olomouc