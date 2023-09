Dny evropského dědictví - Olomoucký kraj

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Olomoucký kraj Barokní kašny - Uničov 9.9. až 10.9. do 23:55

Olomoucký kraj Bývalá zámecká konírna - Lipník nad Bečvou 16.9. od 11:00 do 16:00

Olomoucký kraj Divadlo Šumperk 9.9. od 10:30 do 11:10, od 14:00 do 14:40

Olomoucký kraj Dům č. p. 29 - Uničov 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00; 16.9. až 17.9. od 10:00 do 17:00

Olomoucký kraj Dům Pod Podloubím - Muzeum Zábřeh 16.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Olomoucký kraj Evangelický kostel - Šumperk 9.9. od 12:00 do 17:00

Olomoucký kraj Evropský dům setkávání - tzv. Geschaderův dům - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00; 10.9. od 9:00 do 15:00

Olomoucký kraj Expozice času - Šternberk 9.9. až 17.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Filiální kostel sv. Barbory - Zábřeh 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Historický pohon bývalého mlýna a truhlárny - Rapotín 9.9. od 14:00 do 17:00

Olomoucký kraj Hrad a zámek - Zábřeh 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Chrám sv. Ducha - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kaple sv. Michaela - Rapotín 9.9. od 14:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kino Metro 70 - Prostějov 30.9. od 11:00 do 12:00, od 12:00 do 13:00

Olomoucký kraj Klášter Milosrdných bratří - Prostějov 24.9. od 8:00 do 9:30, od 9:30 do 11:00, od 11:00 do 12:30

Olomoucký kraj Kosovská rychta - Kosov 16.9. až 17.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Kostel Církve československé husitské - bývalá synagoga - Lipník nad Bečvou 16.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Kostel Církve československé husitské - Zábřeh 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Rapotín 9.9. od 14:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kostel starokatolický sv. Jana Evangelisty - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kostel sv. Barbory - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kostel sv. Františka Serafinského - Lipník nad Bečvou 16.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Kostel sv. Jana Křtitele - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kostel Zvěstování Panny Marie - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00; 10.9. od 9:00 do 15:00

Olomoucký kraj Mariánský sloup - Šternberk 1.9. až 30.9.

Olomoucký kraj Mariánský sloup - Uničov 9.9. až 10.9. do 23:55

Olomoucký kraj Muzeum a galerie v Prostějově 15.9. od 14:00 do 16:30

Olomoucký kraj Muzeum rapotínské sklárny - Rapotín 9.9. od 14:00 do 17:00

Olomoucký kraj Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka 9.9. od 9:00 do 16:00

Olomoucký kraj Muzeum vězeňství – Šatlava - Uničov 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00; 16.9. až 17.9. od 10:00 do 17:00

Olomoucký kraj Národní dům - Prostějov 17.9. od 9:30 do 11:00

Olomoucký kraj Nový židovský hřbitov - Lipník nad Bečvou 16.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Nový židovský hřbitov - Prostějov 10.9. od 14:00 do 15:00

Olomoucký kraj Pavlínin dvůr - budova Vlastivědného muzea v Šumperku 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Radnice - Prostějov 16.9. od 13:00 do 13:55; 17.9. od 10:00 do 10:55, od 11:00 do 11:55

Olomoucký kraj Radnice - Šumperk 9.9. od 9:00 do 16:00; 10.9. od 9:00 do 15:00

Olomoucký kraj Radniční věž - Prostějov 16.9. od 14:00 do 14:55; 17.9. od 12:00 do 12:55, od 13:00 do 13:55

Olomoucký kraj Radniční věž s expozicí Pravěk Uničovska - Uničov 9.9. až 10.9. od 11:00 do 11:30, od 14:00 do 14:30; 16.9. až 17.9. od 11:00 do 11:30, od 14:00 do 14:30

Olomoucký kraj Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky - Postřelmov 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Uničov 9.9. až 10.9. do 23:55

Olomoucký kraj Státní hrad Šternberk 1.9. až 30.9. od 10:00 do 16:00; 12.9. až 13.9. od 8:00 do 13:00; 16.9. od 10:00 do 15:00

Olomoucký kraj Státní okresní archiv Šumperk 9.9. od 9:00 do 14:00

Olomoucký kraj Střešní zahrada - Lipník nad Bečvou 16.9. od 11:00 do 16:00

Olomoucký kraj Šternberský klášter, chrám Zvěstování Panny Marie - Šternberk 1.9. až 30.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Vlastivědné muzeum Jesenicka - Jeseník 16.9. až 17.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Zámek Skalička - Zábřeh 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Zvonice - Lipník nad Bečvou 16.9. od 10:00 do 16:00

