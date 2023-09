Jokes & Bangers Vol. 1 - Stand Up Comedy a DJs + Special Guest

Komici a DJs: Po Vtípečkách se zelím se bude v Olomouci tančit Spojení stand up komedie a hudby nabídne akce Jokes & Bangers Vol. 1 v olomouckém Underground Clubu. V pátek 29. září se tam představí komici ze skupiny Vtípečky se zelím, na které navážou rezidentní DJka a tvář Underground Clubu DJane Sassy, koncertní DJ Kapitána Dema DJ-Ro a další. Večer přivítá také speciálního hosta, jehož identita zatím zůstává utajena. Vybraní DJs a komici ze stand-up skupiny Vtípečky se zelím. Přesně takovou kombinaci slibuje akce Jokes & Bangers Vol. 1, která se uskuteční 29. září v olomouckém Underground Clubu. Svůj stand up zde předvedou Adam Korytář, Martin Černý, Ondřej Cabal a Lukáš Tomčal. „Do Olomouce se podíváme úplně poprvé. Navíc jsme také ještě nezkoušeli propojit stand up s hudbou. Těšíme se na to. Věříme, že to bude nezapomenutelný večer,“ říká jeden z účinkujících Ondřej Cabal. Návštěvníky roztančí DJane Sassy, DJ-Ro, kterého mohou diváci znát z koncertů rapera Kapitána Dema, a další. Dorazí také speciální host, jehož identitu pořadatelé zatím neprozrazují. Lidé také budou moct ochutnat speciální drinky, které podnik nabízí jen pro tento večer

. „Kapacita je omezená, proto s koupí lístků není radno otálet. Nejlevnější vstupenky v předprodeji jsou do vyprodání k dostání přímo v klubu nebo na portálu smsticket.cz," vzkazuje Underground Club na sociálních sítích. Podnik se otevírá v 19 hodin. Program začíná ve 21 hodin.