AI vs. automatizace aneb jak se připravit na budoucnost NEpráce

Mnoho z nás je zavaleno nudnými a opakujícími se úkoly, které nám brání nám se věnovat tomu, co nás opravdu baví a obohacuje. Co kdybychom mohli tyto úkoly přenechat umělé inteligenci nebo automatizaci, která by je zvládla rychleji a efektivněji? Pak byste měli zvážit možnost NEpráce. NEpráce je koncept, který využívá umělou inteligenci a automatizaci k tomu, aby vám odstranil z vašeho života všechny ty úkoly, které jsou pro vás zátěží. NEpráce vám umožní soustředit se na to, co je pro vás důležité, co vás naplňuje a co vám dává smysl. NEpráce je budoucnost práce, která se odehrává již teď.

Na této přednášce se dozvíte, jak by mohla NEpráce fungovat, jaké jsou její výhody a jak se na ni připravit. Uvidíte, že umělá inteligence a automatizace nejsou nepřátelé, ale spojenci, kteří vám pomohou žít lepší život. Obsah: Úvod do AI. Co je to AI? Jak tu je s námi dlouho? Aktuální vývoj. Příklady jak funguje a nefunguje. Co je dnes s AI možné. Ukázka AVATARA, příklady z praxe z různých odvětví Praktické možnosti využití AI. Ukázky řešení různých scénářů.

Tipy na nejzajímavější aplikace, které mohou pomáhat v každodenním životě. Vysvětlení rozdílu mezi LoCode, Automatizace a AI Nahradí nás AI? Diskuze nad tématy diváků (témata posbíráme formou dotazníku v mobilu) Speaker: Jan Hubka je konzultant, parťák a na slovo vzatý DIGITASKer na cestě k NEpráci. Specializuje se na ukazování možností automatizace a umělé inteligence, která rozšiřuje obzory v digitální oblasti. Pokud hledáte vhodné digitální řešení, rád vám poradí s výběrem vhodného nástroje. Jako nezávislý konzultant neustále zkoumá nové technologie a řešení. Ukáže vám, jak můžete efektivně využít automatizaci a AI v praxi a zjednodušit si každodenní procesy. Honza má 3 krásné děti a skvělou manželku, kterou doteď nenaučil používat sdílený kalendář.