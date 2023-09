TTalk: Matyáš Novák

Hostem záříjového TTalku je teprve osmnáctiletý, olomoucký rodák a kajakář Matyáš Novák, který má za sebou již nemalou řadu sportovních úspěchů. Od počátku své sportovní kariéry, který můžeme počítat od roku 2013, jezdí za SK UP Olomouc. Od té doby získal pro svůj oddíl množství cenných kovů. Několikrát se stal v žákovských kategoriích mistrem republiky i vítězem celkového pořadí Českých pohárů a to jak ve slalomu, tak ve sjezdu. Od roku 2020 je členem širšího reprezentačního týmu a od roku 2021 členem nejužšího juniorského družstva ve slalomu i ve sjezdu. Mezi jeho úspěchy z letošního roku zmíníme první místo na Mistrovství světa pod osmnáct let a vítězství na Mistrovství republiky dospělých – ve sprintu.

Jaké to je dělat vrcholový sport a studovat přitom gymnázium? Jak náročná je vůbec vrcholová kanoistika a má Matyáš čas ještě na nějaké další koníčky? Poskytuje Olomouc dostatek příležitostí pro trénink na té nejvyšší úrovni, anebo je třeba jezdit za divokou vodou třeba až za hranice naší republiky? To vše a víc zodpoví TTalk. Poznejte spolu s námi vycházející hvězdu české kanoistiky. Debatní série TTalk zve ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou do Telegraphu zajímavé osobnosti ze světa byznysu, kultury a veřejného života. Moderují Robert Runták a Radim Kašpar. Kapele už tradičně velí hudebník Tomáš Vyšinka.