Rooftop Fun feat. Supa $ession

Připravte se na zatím největší Rooftop Fun. Tohle tu ještě nebylo. S příchodem září stále můžete na střešní terasu! Romantický západ slunce za zvuků melodických setů našich DJ’s. Pohoda na lehátku, pořádná párty, anebo třeba rande? To vše si můžete naplánovat u nás, s výhledem na Olomouc jak ji neznáte. K tomu nějaký dobrý drink, tapas pro hladové krky a kvalitní hudba… Co víc si přát? Jistě si vyberete i z bohatého doprovodného programu.

A co Vás čeká? Tentokrát se můžete těšit na sestavu DJ's, kterou zajišťují kluci ze SUPA Mob crew a doprovodný program bohatší než kdy předtím. To bude dosud největší Rooftop Fun a bude to Supa! A kdo jsou SUPA Mob? Jsme fanoušci hiphopu a rapu a s tím je úzce spjat i náš koncept! Cílem je vytvořit "Reklamu na Rap", rozšířit rapovou kulturu i u nás na Moravě a to nejen prostřednictvím YouTube, ale především pomocí akce známé jako Supa $ession. Jejím cílem je přiblížit interpreta k fanouškům a doručit nezapomenutelnou párty. Neméně důležitý je také náš záměr podpořit mladé podnikatele, kteří rozjíždí svůj vlastní business v oblasti módy, lifestylu nebo kreativity. A právě těm chceme dát prostor se zviditelnit. Takže jestli tě baví rap a móda, nezapomeň nás sledovat na Instagramu, ať víš kdy bude další akce! @supamob_ @supasession V průběhu večera proběhne natáčení podcastu pod taktovkou SUPA Mob s hostem Vláďou Kadlecem.

Lístků na podcast je omezený počet a lze je koupit pouze a jenom v předprodeji. Vláďa Kadlec, též známý jako Šéfis, je největším bavičem na československé youtube scéně, fanoušek rapu a hip hop kultury, který vyniká specifickým stylem humoru. Je také promotérem nejstarší MMA organizace v Česku, kterou je Gladiator Championship Fighting (GCF). „Být nejlepším promotérem, co tu byl a udělat z GCF jednu z nejlepších organizací v Česku." Na to i na další věci se budou ptát kluci ze SUPA Mob.

Harmonogram: 17:00 Door open 17:30 – 18:30 Podcast SUPA Mob – Host Vláďa Kadlec (kinosál) 17:00 – 22:00 Barbershow (atrium), Sneaker Heaven (atrium), Čištění Tenisek (před Telegraphem) 17:00 – 19:00 DJ DDOK (střecha) 19:00 – 21:00 DJ HORANO (střecha) 21:00 – 22:00 DJ KAYL (střecha) 22:00 – 23:00 Cooldown v Telegraph Cafe 23:00 Door closed Sneaker Heaven Základem společnosti Sneaker Heaven je láska k teniskám. Zakladatel začal sbírat tenisky v roce 2014 a tato vášeň a koníček ho naplňuje i po téměř 10 letech. Od začátku se potýkal s tím, že si neměl kde tenisky vyzkoušet a koupit, protože v Olomouci nebyl žádný sneakerstore. A tak se zrodil nápad založit vlastní. Sen se stal skutečností a obchod byl otevřen 16. září 2022. Sneaker Heaven se od konkurence liší tím, že v něm najdete jak limitované tenisky od Nike, Jordan nebo Adidas, tak dostupnější tenisky menších značek, jako jsou New Balance, Puma nebo Dr. Martens. V široké nabídce najdete také oblečení a doplňky, takže vám nic nebrání obléknout se od hlavy až k patě. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, najdete nás na adrese Třída Svobody 27, Olomouc. Romeo’s barbershop Jsme tradiční pánské holičství zaměřené na klasické i moderní stříhání. Naší doménou je holení břitvou a úprava vousů. U nás si muži odpočinou a stráví chvilku se správnými chlapy. Na každého klienta se zaměřujeme individuálně a s veškerou péčí. Poskytujeme konzultaci ohledně stylingu a péči o vlasy a vousy včetně doplňků. Čištění tenisek Naše provozovna funguje od roku 2019. Zde provádíme čištění, renovaci a opravu obuvi, kabelek a veškeré kožené galanterie. Specializujeme se také na péči o výrobky luxusních značek jako jsou Gucci, Louis Vuitton, Hermés, Prada a další... Mimo jiné se také věnujeme tradičnímu, dnes už zastaralému čištění v křesle na ulici, které spočívá v tom, že zákazník přijde a my mu na počkání vyčistíme boty přímo na nohou. Takovéto čištění bude součástí i této akce!