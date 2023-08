(česky níže) Come over to ENGLISH BY SPEAKING X. – English conversation club to have a chat on a specific topic at Owl’s cafe, Ztracena 12, Olomouc on TUESDAY, 29/08/2023 from 18:00 till 19:15.

TOPIC OF THE WEEK: Crime.

There is a jar full of questions on the table. Attendees take turns in picking up questions from the jar. One person leads the discussion in each group. We’ll discuss each question together.

I look forward to seeing you. Come over to share your ideas, opinions and discuss the topic.

WHAT: One hour of an English conversation in a small group on a specific topic.

WHEN: 29. 8. 2023, TUESDAY, 18:00 – 19:15

WHERE: Owl’s cafe, Ztracena 12, Olomouc

Click to find out more: https://fb.me/e/1fKe1ooEO

Přijďte na ENGLISH BY SPEAKING X. – anglický konverzační klub si povykládat na určité téma v kavárně Owl’s cafe (Ztracená 12, Olomouc) v ÚTERÝ 29/08/2023 od 18:00 do 19:15

TÉMA TÝDNE: Crime.

Na stole bude položena zavařovačka (sklenice) s otázkami. Účastníci se střídají ve vytahování otázek ze sklenice. Jedna osoba vede diskuzi v každé skupině. Každou otázku společně prodiskutujeme.

Těším se na tvou účast. Přijď sdílet své názory a prodiskutovat aktuální téma.

CO: Jedna hodina anglické konverzace na určité téma.

KDY: 29. 8. 2023, ÚTERÝ, 18:00 – 19:15

KDE: Owl’s cafe, Ztracená 12, Olomouc