Pozor na psa, kterého páníček vyhodil z auta a pak mu ujel. Může se vrátit jako bumerang a strašlivě ho kousnout. Nebo mu něco ukousnout. Americkou komedii promítáme v pátek 18. srpna od 21:00 hodin v Letním kině v Hranicích. Cena vstupného je 140 Kč. Prodej vstupenek v předprodeji v TIC Hranice nebo hodinu před představením na pokladně letního kina.

Reg je extrémně roztomilý pes, bohužel jeho majitel Doug si to nemyslí, a tak se ho pokouší zbavit. Naloží vždycky Rega do dodávky, popojede s ním, hodí mu tenisák, a než hafan stačí přiběhnout zpátky, ufrnkne mu. Jenže Reg se pokaždé vrátí a má radost, že tuhle „hru“ vyhrál. Bohužel to platí jen do dne, kdy s ním Doug popojede opravdu hodně daleko.

Ztracený ve velkoměstě narazí Reg na partu toulavých psů, kteří na ulici už nabrali o poznání víc životních zkušeností než on, a ti naivnímu čoklíkovi konečně otevřou oči. Doug si s ním vůbec nehrál, on se ho celou tu dobu pokoušel zbavit. V Regovi, kterému se právě obrátil život vzhůru nohama, bouchnou saze, a rozhodne se vrátit domů a pomstít se tomu zmetkovi tou nejstrašlivější možnou pomstou, totiž uhryznutím toho nejcennějšího, co Doug má.

Společně s novými psími kamarády se vydává na neuvěřitelnou pouť napříč Amerikou, na níž na odhodlané čtvernožce číhají nejrůznější překvapení včetně sexuchtivých sádrových trpaslíků, hladových orlů, halucinogenních houbiček, sucharských policejních vlčáků a zábavní pyrotechniky. Žádná z překážek však není tak velká, aby ji neobešli nebo nepodlezli.

Ve filmech s „mluvícími“ psy čtyřnozí hrdinové obvykle moudře a citlivě sdělují svůj pohled na svět. Režiséra Joshe Greenbauma zaujala představa, že by to mohlo jít i jinak. „Co kdyby mluvili jako zvířata, naprosto bez zábran, upřímně a nekorektně? Co když je zrovna tohle ten správnější přístup,“ řekl si režisér Greenbaum a natočil Vocasy na tripu. Komedii, jaká tu ještě nebyla.

Komedie

USA, 2023

Dabing, 93 min

Změna programu vyhrazena.

Mládeži do 15 let nepřístupno.