Americký horor o gigantických pravěkých monstrech s Jasonem Stathamem v hlavní roli promítáme v pátek 4. srpna od 21:00 hodin v Letním kině v Hranicích. Cena vstupného je 130 Kč. Prodej vstupenek v předprodeji v TIC Hranice nebo hodinu před představením na pokladně letního kina.

Připravte se na dokonalý adrenalin ve filmu Meg 2: Příkop, doslova nadživotní jízda, která trhák z roku 2018 posouvá do ještě větších výšek a ještě větších hloubek s několika obřími Megy a mnohem víc! Ponořte se do neprobádaných vod s Jasonem Stathamem a světovou akční ikonou Wu Jingem, kteří vedou odvážný výzkumný tým na průzkumný ponor do nejhlubších hlubin oceánu.

Jejich plavba se zvrtne v chaos, když jejich misi ohrozí zlovolná těžební operace a donutí je svádět vysoce riskantní boj o přežití. Naši hrdinové se musí postavit proti kolosálním Megům a neúprosným drancovačům životního prostředí a v pulzujícím závodě s časem předejít, přelstít a přeplout své nemilosrdné predátory.

Horor / Sci-Fi

USA / Čína, 2023

Titulky

Změna programu vyhrazena.