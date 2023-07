Léto s vědou

Česká science centra, hvězdárny a planetária chystají na léto řadu novinek i poutavý program pro malé i velké návštěvníky. Na cestu za poznáním se mohou lidé vydat v Brně, Ostravě, Liberci, Plzni, Hradci Králové a v Olomouci. Všude tam nebude mít nuda šanci!

Lidé se podívají pod mořskou hladinu, do tajuplného světa Julese Verna, ale i do říše robotů a komiksových superhrdinů. A kdo míří ještě výš, může se vydat na výpravu do vesmírných dálek. Tam je během prázdnin vezmou všechny instituce, které sdružuje Česká asociace science center.