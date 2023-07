Země na talíři - Festival dokumentárních filmů

I toto léto se můžete v Olomouci těšit na festival o životním prostředí, potravinách a změně klimatu Země na talíři. Tentokrát pro vás chystáme program o jídle, komunitním pěstování a potravinové bezpečnosti lidí na okraji. Můžete se těšit na workshop výroby „Seed Bombs“, burzu semínek, zábavný kvíz o super ceny včetně nové deskové hry Terra Futura, po kterém bude následovat promítání oceňovaného snímku Jídlo opravdu pro všechny? od režiséry Caroline Cox. Téma filmu přeneseme i v rámci debaty do prostředí Olomouce s Jiřím Ramešem, dobrovolníkem olomouckého kolektivu Food not Bombs (FNB) a sociálním pracovníkem p-centra, o aktivitách FNB a přístupu k jídlu lidí na okraji společnosti v Olomouci. Tímto vyzýváme všechny, jestliže to je ve vašich možnostech, aby přispěli*y trvanlivými potravinami typu těstoviny, rýže či luštěniny do potravinové sbírky udržující chod kolektivu FNB (na festivalu bude viditelně označené místo sběru). Festival zakončíme neformální diskuzí u výborného vegetariánského občerstvení. Už se na vás velmi těšíme!

Program: 16:00 Workshop výroby „Seed Bombs“ a burza semínek 17:00 Kvíz o ceny 17:30 Promítání dokumentu Jídlo opravdu pro všechny? 19:00 Debata po filmu - Jídlo pro všechny v Olomouci Anotace filmu Mladý kolektiv původních obyvatel na Havaji provozující organickou komunitní farmu, afroamerický pěstitel prosazující městské zemědělství na středoškolské farmě v Kansas City, košer řeznice spolupracující s místní queer komunitou a skupina inuitských obyvatel snažící se za pomocí komunitní zahrady adaptovat na klimatickou změnu. Snímek Jídlo opravdu pro všechny? režisérky Caroline Cox představuje čtyři příběhy lidí společně toužících po spravedlivějším světě i pro lidi na okraji, kteří pěstují s láskou nejen plodiny, ale i komunitu.