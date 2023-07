Srdečně vás zveme na výstavu nazvanou "Co je to za písmenko? České slabikáře a abecedáře do roku 1989 ze sbírek Muzea Komenského v Přerově."

Před 476 lety, v roce 1547, vyšla v Prostějově knížečka, která je dnes považována za nejstarší český dochovaný tištěný slabikář. Je znám pod názvem Slabikář Cžeský a bývá připisován Janu Blahoslavovi, který byl velkým podporovatelem vzdělání v jednotě bratrské.

Výstava proto prostřednictvím slabikářů nejen připomene Blahoslavovo výročí, ale především umožní návštěvníkům seznámit se s vývojem slabikářů jako svébytné vyučovací pomůcky a zároveň zavzpomínat na vlastní školní léta. Výstavou těchto učebnic bude zároveň připomenuto 135. výročí založení Slaměníkova Musea Komenského (1888), jehož součástí učebnice od počátku byly. Vystaveny budou slabikáře a další sbírkové předměty ze sbírky MKP.

Výstava bude ke zhlédnutí od 21. 4. do 1. 10. 2023 v prostoru Velkého výstavního sálu v II. patře přerovského zámku.

Otevírací doba

úterý–pátek: 8:00–17:00

sobota a neděle: 9:00–17:00

