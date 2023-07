Srdečně vás zveme na výstavu školních obrazů ze sbírky Muzea Komenského v Přerově, tentokrát na téma "Školní abeceda".

Přijďte zavzpomínat na svá školní léta! Na školních obrazech z průběhu 20. století si můžete prohlédnout výběr z nejzajímavějších nástěnných abeced a abecedních souborů ze sbírky našeho muzea. Spojením písmen, kreseb a veršů vždy pomáhalo dětem při prvopočáteční výuce čtení a psaní, řadu z nich si budete pamatovat ze svých školních let.

Výstavu na chodbě 2. patra přerovského zámku můžete zhlédnou od 30. 5. do 31. 12. 2023.

Vstupné ZDARMA ke vstupence do stálých expozic nebo ke vstupence na výstavu "Co je to za písmenko", nebo samostatně 20/10 Kč

Celoroční otevírací doba

úterý–pátek

8 – 17 hodin

sobota, neděle

9 – 17 hodin

VÍCE INFORMACÍ ZDE