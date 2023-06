Na začátku devadesátých let to bylo zjevení. Do barokního cisterciáckého kláštera v Plasích na Plzeňsku přijížděli od roku 1992 na umělecká sympozia a festivaly Hermit autoři ze západní Evropy, Spojených států, Asie, Austrálie i Afriky. Archiv z těchto akcí, který obsahuje publikace, texty, fotografie, zvukové nahrávky, videa i odkazy na paralelní aktivity v Evropě, přijalo v roce 2019 Muzeum umění Olomouc a nyní je prezentuje na nové výstavě FLASHBACK: Hermit 1992–1999.

„Práce s archivem umožňuje specifický způsob vyprávění. Staví na jednotlivostech, které jsou samy o sobě málo vypovídající, ale v souvislostech z nich lze vytvořit plastický celek,“ říká kurátor Jakub Frank. Výstava archivu nadace Hermit a Centra pro metamedia Plasy, která shrnuje osmiletou historii sympozií, rezidenčních pobytů, koncertů a výstav v klášteře Plasy, se zakládá na výběru těchto jednotlivostí – flashbacků, náhlých, jasných a silných vzpomínek, které vzbuzují pocit znovuprožití minulého zážitku. „Vzniká tak mozaika, jejímž záměrem je zprostředkovat tehdejší jednotu místa a času,“ doplňuje Jakub Frank.

