Cirk La Putyka

Generace Z. Head down generace. Young blood. Jaké mají hodnoty a sny? Žijí opravdu izolovaně s mobilními telefony v rukou a sluchátky v uších? Prostřednictvím vrcholného cirkusu vám poví svůj příběh. Budou hrát o svobodě a o všem, co se nás dotýká a co máme společného. Pojďte za(žít) ten neskutečný příval energie mladé generace, kterou spojily válka a cirkus.

Na jevišti se setkají umělci z Cirku La Putyka a kyjevské cirkusové a divadelní akademie. Uvidíte strhující párovou akrobacii, cyr wheel, šály, kruhy, čínskou tyč, žonglování a také klauny, break dance, street dance nebo současný tanec. To vše za doprovodu uhrančivé živé elektronické hudby. Prostřednictvím cirkusového umění vám nabídnou svůj pohled na život, který se může stát inspirací pro nás všechny.

