Olomoucké shakespearovské léto - Terezka a kouzelné autíčko

Matěj Mužík / pohádka

TEREZKA A KOUZELNÉ AUTÍČKO + DOPROVODNÝ PROGRAM

V rámci Olomouckého shakespearovského léta hrajeme na parkánu Konviktu.

Po pohádce následuje zbrusu nový doprovodný program!

Malé Terezce se stane hrozná věc! Ztratí se na školkovém výletě. A co hůř, ztratí se spolu se svou největší nekamarádkou Emou. Ale co teď? Jak se dostanou včas do školky, když už je autobus pryč? Ještě že nakonec objeví kouzelné žluté autíčko, které se umí zvětšovat. A tak holky sednou za duhový volant a vyrazí na cestu, během které zažijí nejedno veselé dobrodružství.

Délka představení: 45 min. bez přestávky

