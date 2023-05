Olše Fest - Volume I.

První ročník festivalu na léta zavedeném místě v červenském areálu Olše... Začátek již v 18 hodin s prvním sudem piva zdarma! Vystoupí kapely: The Unbroken Will Eagle Eye - Tarja Tribute Krápník Alien Dále bude k dispozici spousta zajímavého merche a, samozřejmě, bohaté občerstvení až do rána...