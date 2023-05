Přednáška: Klimatická změna není tabu: Jak o ní mluvit a najít společnou řeč Už jste se někým bavili o klimatické změně? A jaké to bylo? Přijďte si poslechnout, jaké jsou nejnovější poznatky o klimatu a jak je vysvětlit i těm, kdo o nich nechtějí moc slyšet. Milan Vítek z projektu Fakta o klimatu vysvětlí, proč je tak těžké právě u klimatické změny nalézat společnou řeč, a ukáže argumenty i cesty, jak o ní diskutovat. Přednáška proběhne ve středu 17. května od 13 hodin ve velké aule Pedagogické fakulty UP (Žižkovo nám. 5), veřejnosti je přístupná volně. Diskuze o klimatické změně a jejích řešeních je často složitá a obtížná. Na přednášce vám Milan Vítek z projektu Fakta o klimatu představí důvody, proč je tak těžké právě u klimatické změny nalézat společnou řeč, která přináší konstruktivní výsledky.

A nejen to, ukáže vám i cesty, jak diskuzi o klimatu zjednodušit, co vám může v diskuzi pomoci a na co je důležité myslet, když s někým diskuzi o klimatu chcete otevřít. Milan Vítek pracoval v reklamní agentuře, kde prodával kreditní karty, pivo a další produkty. Odtud přešel do Greenpeace, kde se podílel na klimatické kampani a online marketingu. Nyní pracuje ve Fakta o klimatu, kde se věnuje sociálním médiím, komunikaci klimatické změny a extrémům počasí.