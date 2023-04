Alena Antalová & Alex Anders - Velký návrat šansonu!

Slavnostní freskový sál ZŠ Komenium, 8. května 29, Olomouc

Velký návrat šansonu!

Recitál autorských šansonů Alexe Anderse v interpretaci Aleny Antalové a Alexe Anderse za jeho klavírního doprovodu.

Herečka a zpěvačka Alena Antalová a skladatel, textař, zpěvák a pianista Alex Anders vytvořili novou hudební dvojici.

Alena Antalová, herečka a muzikálová zpěvačka, jejíž domovskou scénou je Městské divadlo v Brně, je známá i z televize a z filmů. Kdo by neznal její roli Ludmily v Četnických humoreskách či Aničky v Pojišťovně štěstí.

Alex Anders, skladatel, textař a interpret v jedné osobě pokračuje v tradici českého šansonu a navazuje na odkaz paní Hany Hegerové, Petra Hapky či Michala Horáčka.

Alena Antalová:

„Setkání s Alexovou tvorbou beru jako určitý dar od života, tentokráte profesní. I když jsem fatalista, samotnou mě překvapilo a neustále překvapuje, co jeho hudba a jeho texty ve mně probouzejí...“

Alex Anders:

„Dlouho jsem hledal interpretku pro své šansony... děkuji osudu za to, že mi do cesty poslal Alenu. Je to totiž žena s velkým srdcem a duší a navíc skvěle zpívá.“

Šansonový recitál bude plný krásných písní o životě v interpretaci Aleny Antalové a Alexe Anderse za jeho klavírního doprovodu. Nebude chybět i pěkné povídání.

Koncert je dlouhý 90 (až 120) minut.

Kouzelnou atmosféru dotvoříme krásnými písněmi o životě a hezkým povídáním.

Kapacita je omezená, maximum je 100 míst, neváhejte proto se zakoupením vstupenky.

Tešíme se na Vás!

Koncert se bude konat v Slavnostním freskovém sále v budově ZŠ Komenium v Olomouci. V ceně vstupenky máte i prohlídku sálu v ceně 50,-Kč zdarma.