TTALK: Vojtěch Bednář

Debatní série TTalk zve ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou do Telegraphu zajímavé osobnosti ze světa byznysu, kultury a veřejného života. Hoste tentokrát bude firemní sociolog Vojtěch Bednář. Vystudovaný sociolog a žurnalista na FF UP v Olomouci. Specializuje se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učí manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak, aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných. Pracuje transparentně, pozitivně, s důrazem na odbornost, na přátelskou a přístupnou komunikaci. Vše, co dělá, je prověřené, ověřené a má racionální základ. Věří tomu, že naprostá většina lidí se chce domluvit, jen s tím potřebují pomoci.

Moderují Robert Runták a Radim Kašpar. Kapele už tradičně velí hudebník Tomáš Vyšinka.